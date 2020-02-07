19 Августа 2020
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антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

Британия отменит пошлины на часть российских товаров

По завершении переходного периода после Brexit, власти Британии откажутся от некоторых торговых ограничений в отношении Москвы.

Лондон планирует отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, бесшовные стальные или металлические трубы, мочевинe и нитрат аммония.

Прочие пошлины, наложенные Евросоюзом на ряд других товаров российского производства, останутся в силе, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, снятие антироссийских санкций приведет к потокам капиталов, деструктивных для платежного баланса.

По словам директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрия Тимофеева, отмена ограничений может стать причиной подрыва конкурентоспособности.

По его словам, в России два главных источника "возмущения" платежного баланса — цены на нефть и потоки капиталов, которые ограничиваются санкциями, сообщает РБК.

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Британия отменит пошлины на часть российских товаров

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Теги: Британия, пошлины, санкции



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