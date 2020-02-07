Гендиректор "МиГа" возглавил "Сухой"

Гендиректором компании "Сухой" стал руководитель РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

Такое решение принял совет директоров компании. Тарасенко также является заместителем генерального директора ПАО "ОАК", пишет "Коммерсант".

Изначально планировалось, что совет директоров досрочно прекратит полномочия руководителя "Сухого" Игоря Озара и обсудит избрание нового гендиректора 30 января (это следовало из материалов холдинга, размещенных накануне на сайте раскрытия корпоративной информации), однако заседание по техническим причинам перенесено на неделю.

Компания "Сухой" (входит в ОАК) - один из крупнейших российский авиационных холдингов. В состав холдинга "Сухой" входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении - от проектирования до послепродажного обслуживания. Среди разработок компании такие самолеты, как Су-34, Су-35 и Су-57.