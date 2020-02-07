19 Августа 2020
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Экономика В России
мировой кризис (2015) | Фото:

Греф: Влияние коронавируса на российскую экономику может быть значительным

Влияние смертельного коронавируса на экономику России и банковский сектор может быть значительным, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, сообщил президент Сбербанка Герман Греф.

По его словам, всё будет зависеть от того, сколько времени эта ситуация продлится. "И если эта ситуация будет продолжаться значительный период времени, я боюсь, что это может оказать значительное влияние на мировую экономику в целом, ну и на нашу экономику в том числе", - отметил Греф, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, вспышка коронавируса в Китае может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.

Отмечается, что российская экономика может пострадать в первую очередь из-за подешевевшей нефти. По прогнозам экспертов, цена за баррель Brent возможно снизится в 2020 году на $11, что уменьшит экономический рост в РФ до 1,72%.

В тоже время российские эксперты считают, что к большим проблемам и бедам в России вспышка уханьского коронавируса не приведет, потому что хуже уже некуда.

"Кто такой коронавирус по сравнению с Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной? Плюнуть и растереть. На фоне людоедской политики, которая проводится под руководством Набиуллиной, никакие коронавирусы не имеют значения", - сказал директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

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Греф: Влияние коронавируса на российскую экономику может быть значительным

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Теги: Греф, коронавирус, экономика



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