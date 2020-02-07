19 Августа 2020
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Экономика В России
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

В Минфине рассказали, чем опасно снятие антироссийских санкций

Снятие антироссийских санкций приведет к потокам капиталов, деструктивных для платежного баланса.

Как сообщил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, отмена ограничений может стать причиной подрыва конкурентоспособности.

По его словам, в России два главных источника "возмущения" платежного баланса — цены на нефть и потоки капиталов, которые ограничиваются санкциями, сообщает РБК.

Тем временем, экономика России стала еще более стабильной в условиях западных санкций, чего когда-либо ранее. Об этом пишет Financial Times. Издание считает, что в 2014 году Россия была на грани банкротства, а западные санкции могли и вовсе "поставить ее на колени". Но экономика России приспособилась и сегодня находится даже в лучшем состоянии.

"Рост замедлился, но стал более стабильным, был создан суверенный фонд в размере $124 млрд, экспортеры нашли новые рынки, а импортеры - внутренние альтернативы", - отмечает Financial Times.

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В Минфине рассказали, чем опасно снятие антироссийских санкций

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Теги: Минфин, санкции



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