Путин уволил генералов МВД и МЧС

Российский президент Владимир Путин снял с должностей четырех генералов министерства внутренних дел и МЧС, а также провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

Так, уволены начальник Управления МВД РФ по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксенов, начальник Управления МВД РФ по Приморскому краю генерал-майор Николай Афанасьев и глава МВД по Республике Коми генерал-майор Виктор Половников.

Также сняты с должностей полковник юстиции Александр Сарафанов, занимавший пост замруководителя главка СК РФ по Московской области, и генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьяев, занимавший должность начальника главка МЧС по Чеченской Республике, сообщают "Известия".

Ранее Половников по решению Сыктывкарского городского суда был арестован на два месяца. Судья сообщила, что, по данным следствия, Половников получил не менее 25 млн руб. взятки в июле 2017 года в Сыктывкаре.

Сейчас Половников находится в СИЗО. Расследование его уголовного дела продолжается.

Виктор Половников родился, а потом долгое время работал в Кургане на высоких полицейских должностях.