Samsung блокирует свои "умные" телевизоры в России

Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung на территории России связана с тем, что устройства не получили сертификаты для использования в стране.

Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза. Телевизоры, которые сертифицированы для работы в этом регионе, должны иметь соответствующее обозначение на этикетке.

Как отметили в компании, проблемы в работе возникли только у тех устройств, которые предназначены для использования на территории других государств. Так, если пользователь покупает устройство, которое не было предназначено для использования в его стране, то некоторые функции могут быть заблокированы, сообщает РБК.

Тем временем, очередной скандал разгорается в связи с безопасностью пользовательских данных.

Речь идет обо всех смартфонах и планшетах Samsung. На проблему обратили внимание пользователи Сети. Все дело в функции Device Care, которая, действительно, присутствует на мобильных устройствах корейского производителя.

Samsung не отрицает этого, однако не объясняет, почему ПО регулярно связывается с китайскими серверами. Компания Qihoo 360 уже была ранее вовлечена в несколько скандалов, связанных с приватностью и конфиденциальностью, включая скрытый сбор данных, сообщает ixbt.com.