"Это вложения в город и благосостояние граждан": на Северском трубном заводе в Полевском открылся новый термоотдел

Северский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), торжественно открыл термоотдел №3 с современным оборудованием. Промышленный комплекс стал новым участком трубопрокатного цеха и нацелен на изготовление продукции особой прочности, применяемой в дальнейшем для разработки трудноизвлекаемых запасов и бурения скважин в агрессивных средах и районах Крайнего Севера, передает корреспондент Накануне.RU. Открытие прошло 30 января 2020 г. с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя правления УК "РОСНАНО" Анатолия Чубайса и председателя Совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского.

Чтобы труба стала более прочной для работы в агрессивных средах и в условиях Крайнего Севера, она должна пройти процесс термообработки – специальной закалки, во время которой металл получает дополнительные прочностные характеристики. На новом участке трубы проходят последовательное нагревание и охлаждение в несколько этапов, за счет чего меняется кристаллическая структура металла, трубы приобретают повышенную устойчивость к работе на месторождениях с различными осложняющим факторами.

"Нефтяники пошли в трудные места, на Север, туда, где трудно извлекаются запасы углеводородов. И для этого труба нужна более качественная, способная выдерживать дополнительные нагрузки", – сообщают в пресс-службе СТЗ.

Экскурсия началась с электросталеплавильного цеха, коллектив которого плавит сталь для производства труб. Затем раскалённый металл, благодаря машине непрерывного литья заготовки, разливается и, остывая, превращается в круглые "болванки" – заготовки для будущих труб. Начальник электросталеплавильного цеха ПАО "СТЗ" Евгений Житлухин рассказал о том, что цех этот на заводе – сравнительно молодой, ему всего 11 лет, но специалисты здесь трудятся высококвалифицированные, процесс обучения идёт непрерывный. В цехе работает 650 человек, средний возраст работающих 41 год. Работа здесь – высокооплачиваемая.

Продолжилась экскурсия по объектам водоподготовки трубопрокатного цеха: блоку очистных сооружений непрерывного стана и оборотным системам термоотдела №3. Строительство сооружений водоподготовки выполнено в соответствии с четырёхсторонним соглашением между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством Свердловской области и ПАО "ТМК". Работа этих сложных сооружений приводит к тому, что вода, использующаяся в производстве трубной продукции, "ходит по замкнутому кругу". За счёт применения вакуум-выпарных установок на заводе реализована концепция "нулевого сброса", вся очищенная вода снова поступает в работу.

Как пояснили специалисты предприятия, использование таких оборотных систем позволяет предотвратить ежегодный забор воды на технологические нужды из р. Чусовая в объеме 20 млн м3 в год. И тем самым снизить зависимость Екатеринбурга от необходимости перекачки воды из Нязепетровского водохранилища для питьевого водоснабжения жителей областного центра.

Конечной точкой нашего маршрута стал трубопрокатный цех, внутри которого и открылся новый термоотдел. Именно в этот цех привозят заготовки из электросталеплавильного цеха, где их заново нагревают, прошивают, прокатывают из них трубы. Часть из них с помощью термообработки получает дополнительные свойства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал этот термоотдел самым современным в мире, а завод одним из лидеров в своей отрасли. Также губернатор отметил, что благодаря высокопроизводительному участку завод и компания в целом получают новые конкурентные преимущества. Председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс подтвердил, что технологии, применяемые на заводе, являются технологиями высокого уровня, которых в мире - единицы.

"ТМК продолжает улучшение и модернизацию своих производственных мощностей, — отметил председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, — последовательно внедряет цифровые решения и передовые методы управления в соответствии с принятой в компании стратегией научно-технического развития. Новый комплекс термообработки позволяет расширить выпуск продукции премиального уровня, обеспечивая нефтегазовые компании трубами и резьбовыми соединениями, предназначенными для работы в самых жестких геологических и природно-климатических условиях. Мы вкладываем значительные ресурсы в развитие наших предприятий и повышение научно-технического потенциала — не только чтобы отвечать самым высоким требованиям со стороны потребителей нашей продукции, но и выводить на рынок новые, опережающие эти требования продукты и решения".

Благодаря модернизации сталеплавильного и трубопрокатного производств 70% рабочих мест на предприятии компьютеризированы, а управление технологическими процессами осуществляется сотрудниками с пультов управления. С открытием участка термической обработки труб №3 на Северском трубном заводе было создано 110 рабочих мест.

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько, поздравляя заводчан с успешной реализацией нового проекта, сказал: "Северский трубный завод является одним из старейших предприятий черной металлургии в России, но в то же время, он является самым новым, молодым и инновационным предприятием в стране. Заводу 280 лет, и с запуском нового термоотдела, Трубная Металлургическая Компания сможет значительно усилить свои лидерские позиции на рынке и увеличить удовлетворенность потребителей нашей продукции. Мы сможем удовлетворить все, даже самые взыскательные потребности, которые предъявляют к нашей продукции потребители".