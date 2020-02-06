В Кисловодске у матери-вегетарианки забрали дочь, которую женщина довела до истощения

В Кисловодске сотрудники полиции разбираются в истории 46-летней женщины и ее дочери - ребенок 2018 года рождения в настоящий момент весит всего 6 кг.

Оказалось, что мать девочки - вегетарианка. Не питаясь правильно сама, она довела дочку до истощения.

Сейчас девочка передана органам опеки, рассказали Накануне.RU в Минздраве региона.

Сообщается, что на мать завели уголовное дело. Женщина не кормила девочку надлежащим образом, несвоевременно проходила медицинские осмотры, а также письменно отказывалась от предлагаемого лечения.

В больнице выяснилось, что у ребенка уже развились несколько заболеваний.