19 Августа 2020
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Происшествия В России Москва
гимнастка Александра Солдатова (2020) | Фото: EPA-EFE

"Никогда не верьте прессе". Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида

Известная российская гимнастка Александра Солдатова опровергла слухи о своей госпитализации и попытке суицида.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Солдатова якобы пыталась покончить с собой и попала в больницу с порезом руки.

Девушка через Instagram своего тренера Анны Дьяченко отметила, что никогда не нужно верить прессе, так как ничего ужасного с ней не произошло.

"Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом история закончилась", - отметила Солдатова.

Ранее агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на своего источника написало, что девушка была доставлена в медучреждение 5 февраля, у нее также диагностирована булимия.

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"Никогда не верьте прессе". Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида

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Теги: Александра Солдатова, гимнастка



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