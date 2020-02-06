19 Августа 2020
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Лондон, Англия, Великобритания (2017) | Фото: www.turizm.ru

Великобритания после выхода из ЕС снимет часть санкций в отношении России

В Лондоне решили, что когда закончится переходный период после выхода страны из Евросоюза, власти Великобритании снимут некоторые торговые санкции в отношении России, об этом пишет РБК.

Конкретно в планах Лондона - отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.

Напомним, Британия вышла из ЕС 31 января после затяжного процесса, который длился 3,5 года.

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Великобритания после выхода из ЕС снимет часть санкций в отношении России

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Теги: Великобритания, санкции, Россия, Москва, Лондон



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