Великобритания после выхода из ЕС снимет часть санкций в отношении России

В Лондоне решили, что когда закончится переходный период после выхода страны из Евросоюза, власти Великобритании снимут некоторые торговые санкции в отношении России, об этом пишет РБК.

Конкретно в планах Лондона - отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.

Напомним, Британия вышла из ЕС 31 января после затяжного процесса, который длился 3,5 года.