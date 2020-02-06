19 Августа 2020
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Общество Курганская область
Курганская область (2020) | Фото: Накануне.RU

В день рождения Зауралья в Кургане наградили промышленника, директора школы и спортсмена

В Кургане отпраздновали 77-летие региона.

В областном Культурно-выставочном центре собрался бомонд Зауралья - политики, депутаты, почетные граждане Зауралья.

Как отметил вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов в своем приветственном слове, в регионе живут талантливые, трудолюбивые и неравнодушные люди.

"В день рождения области мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков ее создания, сыграл огромную роль в ее развитии. Сегодня Курганская область переживает новый этап своего развития. Начат огромный объем работ по благоустройству городов и сел. Появляются парки и скверы. Обновляется дорожная сеть. Строятся новые школы, детские сады, больницы и современные спортивные учреждения. Повышается инвестиционная привлекательность региона. Как говорит Вадим Михайлович Шумков, все это мы делаем вместе, наводим порядок в нашем общем доме", - отметил Кузнецов.

Курганская область(2020)|Фото: Накануне.RU

Четыре человека в этом году стали новыми почетными гражданами Курганской области. Звание получили директор гимназии №47 Ольга Баланчук, технический директор "Курганстальмоста" Владимир Копырин, председатель совета директоров предприятия "Курганприбор" Сергей Муратов и тренер спортшколы олимпийского резерва №1 Сергей Попов.

Некоторым собравшимся вручали и медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Их получили трубопроводчик Далматовского линейного производственного управления магистральных газопроводов компании "Газпром трансгаз Екатеринбург" Иван Боровинских, руководитель агрохолдинга "Кургансемена" Марат Исламов, оператор газораспределительной станции филиала Шадринского линейного производственного управления магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Екатеринбург" Александр Фролов.

день рождения, банкет(2020)|Фото: Накануне.RU

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В день рождения Зауралья в Кургане наградили промышленника, директора школы и спортсмена

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Теги: Курган, день рождения, Зауралье, Курганская область



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