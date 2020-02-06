Президент России снял с должности арестованного за взятку министра МВД Коми, ранее служившего в Кургане

Президент России Владимир Путин освободил от должности министра внутренних дел республики Коми Виктора Половникова, об этом сообщается на портале правовой информации.

Ранее Половников по решению Сыктывкарского городского суда был арестован на два месяца. Судья сообщила, что, по данным следствия, Половников получил не менее 25 млн руб. взятки в июле 2017 года в Сыктывкаре.

Сейчас Половников находится в СИЗО. Расследование его уголовного дела продолжается.

Виктор Половников родился, а потом долгое время работал в Кургане на высоких полицейских должностях.