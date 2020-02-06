19 Августа 2020
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Общество Свердловская область
екатерина куземка, мэрия екатеринбурга (2019) | Фото:Борис Ярков

Замглавы Екатеринбурга и руководитель пресс-службы екатеринбургской епархии получили Почетные грамоты Путина

Почетной грамотой президента России Владимира Путина наградили заместителя главы Екатеринбурга Екатерину Куземку и начальника пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжелу Матросову, об этом сообщается на портале правовой информации.

В распоряжении написано, что женщин наградили "За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Куземка и Матросова теперь могут бесплатно ездить в автобусах, уходить в отпуск в любое время года вне зависимости от графика, платить 50% стоимости ежемесячной квартплаты за коммунальные услуги и некоторые другие льготы.

Некоторые склонны связывать награждение с разрешением ситуации после майских "скверных протестов" в Екатеринбурге.

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Замглавы Екатеринбурга и руководитель пресс-службы екатеринбургской епархии получили Почетные грамоты Путина

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Теги: Екатерина Куземка, Анжела Матросова, Владимир Путин, награда, Почетная грамота



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