Замглавы Екатеринбурга и руководитель пресс-службы екатеринбургской епархии получили Почетные грамоты Путина

Почетной грамотой президента России Владимира Путина наградили заместителя главы Екатеринбурга Екатерину Куземку и начальника пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжелу Матросову, об этом сообщается на портале правовой информации.

В распоряжении написано, что женщин наградили "За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Куземка и Матросова теперь могут бесплатно ездить в автобусах, уходить в отпуск в любое время года вне зависимости от графика, платить 50% стоимости ежемесячной квартплаты за коммунальные услуги и некоторые другие льготы.

Некоторые склонны связывать награждение с разрешением ситуации после майских "скверных протестов" в Екатеринбурге.