19 Августа 2020
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Политика В России Пермский край
Дмитрий Махонин, Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Врио губернатора Пермского края назначен выходец из ФАС

Новость последнего часа - президент России Владимир Путин назначил нового руководителя Пермского края, пишет сайт Кремля.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Дмитрий Махонин. Указ главы государства вступил в силу с 6 февраля.

Ранее Махонин возглавлял управление регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы России.

Как пишет политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале, Дмитрий Махонин стал врио губернатора из-за возможного переформатирования управления компанией "Лукойл".

"Алекперову скоро 70 и после недавней его встречи с президентом Путиным начинается переговорный процесс о будущем компании. Простое поглощение "Лукойла" невозможно, нужна более сложная схема распаковки с учетом и международных проектов и активов в России", - пишет Баширов.

Политолог отметил, что здесь подойдет только цивилизованный вариант - так говорят в администрации Путина.

"Второй ЮКОС вреден. В Перми "Лукойла" много. Теперь ждем, что будет с Гапликовым из Коми, где "Лукойл" давно перепирается в Роснефтью", - отметил Баширов.

Дмитрий Махонин, Владимир Путин(2020)|Фото: kremlin.ru

Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области. В 2004 году окончил Юридический факультет ПГНИУ по специальности юриспруденция. Начал свою трудовую деятельность в 2004 году с должности специалиста 1 категории. С апреля 2008 года - заместитель руководителя Пермского УФАС, а с 8 июня 2009 года был назначен руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю. 28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ведомства.

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Врио губернатора Пермского края назначен выходец из ФАС

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Теги: Дмитрий Махонин, Владимир Путин, Пермский край, губернатор



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