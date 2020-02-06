18 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Драка в Верховной Раде в процессе рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по российскому флоту в Крыму (2010) | Фото: AFP

В Раде произошли столкновения. Власть проталкивает закон о распродаже земли

В Верховной раде Украины произошли столкновения. Парламент может принять окончательно закон о продаже земли, хотя против него выступают около 70% жителей страны, аграрии и вся оппозиция.
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Под зданием парламента с утра идет митинг. Обстановка в Раде накалена. Фракции пытаются блокировать трибуну, и в ходе таких действий Юлия Тимошенко порезала руку и сломала микрофон. Сейчас дело перешло к рассмотрению правок, что займет несколько дней.

Принять скандальный закон правящая партия "Слуга народа", у которой большинство, может сама. Но это неизбежно и бесповоротно скажется на отношении к ней населения, поскольку в нем концентрированно выражается отношение власти к самому населению. Телеграм-канал "Политика страны" пишет, что президент Владимир Зеленский, который обещал Западу начать распродажу земли, на заседании пропрезидентской фракции поставил депутатам задачу принять закон за два дня. А лидер фракции Давид Арахамия заявил, что если бы не "Оппозиционная платформа", закон приняли бы еще два месяца назад.

"Либо власть "закопает" общественное мнение на 2 метра, либо народ "закопает" власть, и рейтинг главы государства окажется ниже уровня одесского водопровода. Третьего не дано", - написал депутат горсовета Одессы Дмитрий Спивак.

Если закон будет принят, а ничто не может остановить его принятие, то внутриукраинская политическая ситуация изменится существенно и вернется к привычному состоянию тотального недоверия к власти. Как сообщало Накануне.RU, рейтинг Зеленского уже упал ниже 50%, а уровень недоверия премьер-министру, правительству и Верховной раде достиг 65-68%.

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В Раде произошли столкновения. Власть проталкивает закон о распродаже земли

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Теги: Украина, продажа земли



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