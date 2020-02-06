"Была сверхмотивация обеспечить безопасность". Моор в прямом эфире ответил тем, кто считает, что эвакуация туристов из Китая – попытка "выслужиться" перед Кремлем

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел "прямую линию" по ситуации с карантином, который начался у эвакуированных в столицу региона туристов из Китая, передает корреспондент Накануне.RU.

"В последнюю неделю самой популярной темой стал корнавирус. Хотел бы ответить на вопросы, которые задают земляки. К нам не привозили больных китайцев. Это миф. Много молодых людей. Несколько семей с маленькими детьми. Это такие же простые люди, как и мы с вами", - сказал Моор.

Когда самолет воздушно-космических сил сел в "Рощино", у всех измерили температуру.

"Карантин – мера профилактики и защиты. Задайте себе вопрос. Если бы вы или ваши близкие, оказались в чужой стране, где бушует болезнь, хотели бы вы, чтобы ваша стран помогла? Задают вопрос о том, почему Тюмень. Когда было принято решение об эвакуации, штаб обратился во многие регионы, ни один из них не отказался. По результатам комплексного анализа оказалось, что наиболее безопасный для туристов и жителей регион – Тюменская область", - сказал Моор.

Центр "Градостроииель" изначально строился как противотуберкулезный центр.

"В соцсетях меня обвиняют в том, что я захотел выслужиться перед Москвой. Я тут родился и всю жизнь живу. За 46 лет я завел много друзей. В 2018 г. земляки оказали доверие на выборах. Во время принятия решения об эвакуации я думал о своих друзьях, семье, родителях. У меня была сверхмотивация обеспечить их безопасность. Двое суток я и мои коллеги отрабатывали механизм работы, моделировали ситуацию, проводили тренировки", - сказал Моор.

Прорабатывались все детали, до мелочей. Из-за того, что у военно-транспортного самолета сразу открывается задняя "дверь", понятно было, что салон тут же "выморозится". Из-за этого власти купили для пассажиров одеяла. Из-за того, что карантин продлится 14 дней, нужно было проработать много деталей. В частности, как кормить людей, как эвакуировать туристов, если кому-то станет плохо.

"Школы закрыли на карантин не специально перед приездом туристов, мы каждый год примерно в это время объявляем его. Всех, кто находится в санатории, ежедневно осматривают. Если появляется температура или иные признаки, пациентов сразу изолируют. Правило для персонала и туристов одно: войти в здание можно, выйти нельзя", - сказал Моор.

Он уточил, что количество оборудования, перевезенного в "Градостроитель", не повлияет на работу других больниц.

"Врачи отправились в санаторий добровольно. Число желающих превысило количество тех, кто был нужен. Сегодня три человека переведены в инфекционное отделение больницы – у них нашли другие заболевания, не связанные с коронавирусом. Транспортировали их в специальном боксе. Нам бояться нечего. Студентка из Китая – в инфекционном отделении, на 10 сутки – это, если не ошибаюсь, завтра – у нее снова возьмут все анализы. На нее тоже распространяется 14-дневный карантин. Самое большое открытие для меня – люди я восхищен медиками. Они за двое суток в условиях санатория должны были сделать обсервационное учреждение. У нас работают звезды. Пребывание в "Градостроителе" должно было быть комфортным – купили телевизоры, холодильники, провели Wi-fi", - сказал Моор.

У пациента берут восемь анализов, четыре из них делают в Тюмени, четыре – в Новосибирске. Люди, которые живут в поселке Винзили, - в безопасности.