Люди эвакуируются из здания "Высоцкого". Пожарные говорят оставаться на месте

К БЦ "Высоцкий" в Екатеринбурге подъехали пожарные машины. Очевидцы сообщают об эвакуации.

"Не работает оповещение. Воняет горелым пластиком. Электричества нет с 37 по 47 этаж. Сказали по громкой связи, что опасности нет, оставайтесь в офисах", - пишет Георгий, очевидец происходящего.

По словам других очевидцев, отписавшихся в сообществе вк "Типичные Екатеринбург", в здании резко запахло паленой проводкой, после чего сотрудники самостоятельно стали покидать офисные помещения. Поскольку лифты отключили, люди спускались на улицу по эвакуационным лестницам без освещения.