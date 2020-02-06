Люди эвакуируются из здания "Высоцкого". Пожарные говорят оставаться на месте

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/pereezd/geo/msk/, посетить сайт .
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/facing/facing/flats/toilet/plastic/ здесь.
Рекомендуем: http://perevozki.youdo.com/volgograd/zakazgazeli/ - посмотреть.



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

Люди эвакуируются из здания "Высоцкого". Пожарные говорят оставаться на месте

К БЦ "Высоцкий" в Екатеринбурге подъехали пожарные машины. Очевидцы сообщают об эвакуации.

"Не работает оповещение. Воняет горелым пластиком. Электричества нет с 37 по 47 этаж. Сказали по громкой связи, что опасности нет, оставайтесь в офисах", - пишет Георгий, очевидец происходящего.

пожарные машины, Высоцкий(2020)|Фото: vk.com/te_ekb

По словам других очевидцев, отписавшихся в сообществе вк "Типичные Екатеринбург", в здании резко запахло паленой проводкой, после чего сотрудники самостоятельно стали покидать офисные помещения. Поскольку лифты отключили, люди спускались на улицу по эвакуационным лестницам без освещения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Люди эвакуируются из здания "Высоцкого". Пожарные говорят оставаться на месте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожарные, БЦ Высоцкий, эвакуация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети