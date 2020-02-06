18 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
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Замминистра экономического развития Прикамья избавился от приставки "и.о."

Исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития Пермского края Даниил Гетманский с сегодняшнего дня избавился от приставки "и.о.", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности председателя правительства Прикамья Ольга Антипина.

Отметим, что Даниил Гетманский получил пост и.о. замминистра в августе прошлого года, после ухода первого заместителя министра Алексея Григорьева в администрацию губернатора Прикамья. До работы в краевом минэке, Гетманский возглавлял управление налоговой политики, а также трудился в департаменте экономической политики и развития Москвы.

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Замминистра экономического развития Прикамья избавился от приставки "и.о."

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Теги: замминистра, Даниил Гетманский, назначение



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