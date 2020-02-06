18 Августа 2020
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МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

Аспирантура должна подразумевать обязательный выход на защиту диссертации – Шмелева

Член совета при президенте по науке и образованию, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева считает, что аспирантура должна подразумевать защиту диссертации по окончанию образовательного процесса. Об этом она сказала в ходе совместного расширенного заседания президиума Госсовета и совета при президенте.

"Аспирантура – это особый вид деятельности, она должна подразумевать обязательный выход на защиту диссертации, но и дальнейшее право вуза готовить аспирантов должно зависеть от количества защитившихся аспирантов. Нужно развивать и инструмент целевого распределения в аспирантуре", - отметила Шмелева.

Она предложила увеличивать стипендии и гранты аспирантам и студентам за счет научных фондов, заметив, что аспирантура – это всегда работа на стыке образования и науки.

Напомним, на днях Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает обязательную защиту диссертации при аттестации программ аспирантуры.

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Аспирантура должна подразумевать обязательный выход на защиту диссертации – Шмелева

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Теги: елена шмелева, аспирантура, высшее образование, защита диссертации



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