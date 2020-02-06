Путин исключил возвращение системы распределения выпускников вузов

Владимир Путин в ходе совместного расширенного заседания президиума Госсовета и совета при президенте по науке и образованию высказал свои предложения по улучшению ситуации в среднем и высшем образовании, сделав акцент на том, что улучшать ситуацию надо в первую очередь в регионах.

По словам Путина, главной проблемой высшего образования в стране сейчас является "сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Петербурге". "Это больше четверти всех вузов страны, более 200 вузов. Это серьезный вызов для сбалансированного развития России. Конечно, разговоры о расселении студенческой Москвы или Питера неприемлемы. Не все вузы в регионах в состоянии конкурировать со столичными по качеству образования, по материальному оснащению", - сказал президент и добавил, что подтягивать к столичному уровню следует региональные вузы.

Он также отринул идею о возвращении распределительной системы, существовавшей в советское время: "Звучат призывы вернуть систему распределения. Обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны современные стандарты жизни и учебы".

Так сейчас выглядят некоторые общежития региональных вузов

Глава государства напомнил, что в рамках послания Федеральному собранию уже рассказывал о намерении властей с 2021 года ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах. На эти цели в ближайшие четыре года планируется потратить 70 млрд руб. Путин также призвал подчинить цели модернизации образования нацпроекты.

Президент предложил и конкретные меры по улучшению ситуации с образованием. Во-первых, он предложил "убирать вузы-пустышки, каких еще достаточно". При этом там, где это обоснованно – ставить вопрос о юридическом объединении вузов. Во-вторых, обновить и построить современные студенческие городки, кампусы с жильем и технопарками. В 2020 году на обновление вузов будет направлено 22 млрд руб. из федерального бюджета. Также он предложил расширить систему целевого набора, приведя в пример медицинские вузы, где уже в 2020 году по самым востребованным специальностям целевой набор достигнет почти ста процентов. Еще одна мера – после второго курса дать студентам возможность менять образовательную траекторию и проходить обучение по смежным направлениям. "Нужно убрать избыточные требования и регламенты и стандарты сделать более гибкими. Разрешить студентам самостоятельно формировать профили обучения, в том числе в рамках коротких программ", - заметил Путин. Он отметил, что все сказанное касается и колледжей и техникумов.