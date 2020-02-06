Путин исключил возвращение системы распределения выпускников вузов

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/interior/rooms/hallway/flat/, выбирай!
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/st223563/ от 675 руб.
Тут http://remont.youdo.com/plumbers/washing/ тут.



Общество В России Москва
Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, Владимир Путин (2017) | Фото: kremlin.ru

Путин исключил возвращение системы распределения выпускников вузов

Владимир Путин в ходе совместного расширенного заседания президиума Госсовета и совета при президенте по науке и образованию высказал свои предложения по улучшению ситуации в среднем и высшем образовании, сделав акцент на том, что улучшать ситуацию надо в первую очередь в регионах.

По словам Путина, главной проблемой высшего образования в стране сейчас является "сверхконцентрация образовательных ресурсов в Москве и Петербурге". "Это больше четверти всех вузов страны, более 200 вузов. Это серьезный вызов для сбалансированного развития России. Конечно, разговоры о расселении студенческой Москвы или Питера неприемлемы. Не все вузы в регионах в состоянии конкурировать со столичными по качеству образования, по материальному оснащению", - сказал президент и добавил, что подтягивать к столичному уровню следует региональные вузы.

Он также отринул идею о возвращении распределительной системы, существовавшей в советское время: "Звучат призывы вернуть систему распределения. Обязаловкой мы ничего не решим. Жизнь кардинально поменялась. Нужны современные стандарты жизни и учебы".

общежитие УрФУ|Фото:http://vk.com/te_ekb

Так сейчас выглядят некоторые общежития региональных вузов

Глава государства напомнил, что в рамках послания Федеральному собранию уже рассказывал о намерении властей с 2021 года ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах. На эти цели в ближайшие четыре года планируется потратить 70 млрд руб. Путин также призвал подчинить цели модернизации образования нацпроекты.

Президент предложил и конкретные меры по улучшению ситуации с образованием. Во-первых, он предложил "убирать вузы-пустышки, каких еще достаточно". При этом там, где это обоснованно – ставить вопрос о юридическом объединении вузов. Во-вторых, обновить и построить современные студенческие городки, кампусы с жильем и технопарками. В 2020 году на обновление вузов будет направлено 22 млрд руб. из федерального бюджета. Также он предложил расширить систему целевого набора, приведя в пример медицинские вузы, где уже в 2020 году по самым востребованным специальностям целевой набор достигнет почти ста процентов. Еще одна мера – после второго курса дать студентам возможность менять образовательную траекторию и проходить обучение по смежным направлениям. "Нужно убрать избыточные требования и регламенты и стандарты сделать более гибкими. Разрешить студентам самостоятельно формировать профили обучения, в том числе в рамках коротких программ", - заметил Путин. Он отметил, что все сказанное касается и колледжей и техникумов.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин исключил возвращение системы распределения выпускников вузов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, высшее образование, поддержка, региональные вузы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети