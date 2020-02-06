Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.

Так, по словам белорусского лидера, согласно заключенным договоренностям, Москва должна была поставить Минску в течение года 24 млн т нефти, то есть по 2 млн т ежемесячно.

В январе было поставлено лишь 500 тысяч, заявил Лукашенко, поинтересовавшись при этом, что правительство планирует делать для решения проблемы.

Он добавил, что Минску слишком часто приходится корректировать планы развития своей экономики, передает БелТА.

Ранее президент Беларуси заявил о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным 7 февраля и анонсировал "момент истины" в двухсторонних отношениях.

Напомним, что отношения белорусской и российской стороны испытывают напряжение в вопросах ценообразования на поставки газа и особенно нефти с конца прошлого года. В декабре Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды проводили переговоры, которые закончились ничем. В январе большинство российских компаний резко снизило поставки сырой нефти на НПЗ Белоруссии, Лукашенко отдал распоряжение своим министрам искать альтернативу российском сырью.