В Нижневартовске подвели итоги работы Всемирного конгресса татар в ушедшем году

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/home/outbuilding/veranda/wooden/, лучшие цены по ссылке.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/arenda/bulldozer/ по данной ссылке.
YouDo: http://remont.youdo.com/building/home/carcass/geo/obninsk/, гарантии.



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск (2010) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске подвели итоги работы Всемирного конгресса татар в ушедшем году

В столице Самотлора прошла встреча с руководителями и активом татарских общественных организаций УрФО, в ходе которой заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев подвел итоги работы конгресса за прошлый год и обсудил дальнейшие планы, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Встреча прошла под эгидой празднования 100-летнего юбилея с момента основания Татарской АССР, прямым правопреемником которой является современный Татарстан. Почетные гости также обсудили подготовку татарской общины к празднованию 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, предстоящей в этом году Всероссийской переписи населения. Не обошли стороной и подготовку к XXI федеральному "Сабантую", который пройдёт в Нижневартовске летом 2021 г. и соберет в городе более 45 тысяч иногородних гостей.

"Очень рад, уважаемые гости, что мы провели этот день вместе. Обсудили очень много вопросов, приняли важные решения, а главное – стали еще ближе. Уверен, что Нижневартовск отлично подготовится и организует "Сабантуй", сделаем это лучше всех. Мы чувствуем особую ответственность в связи с этим мероприятием еще и потому, что помним о важном участии татарских специалистов в освоении Самотлорского месторождения", – сказал глава Нижневртовска Василий Тихонов.

После завершения официальной части мероприятия для гостей состоялся концерт. На сцене выступали национальные творческие коллективы из Нижневартовска и Татарстана.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске подвели итоги работы Всемирного конгресса татар в ушедшем году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Татарстан, Нижневартовск, Сабантуй, Василий Тихонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.02.2020 15:15 Мск Глава Нижневартовска и зампремьера Татарстана обсудили проведение в столице Самотлора всероссийского "Сабантуя"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети