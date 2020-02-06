В Нижневартовске подвели итоги работы Всемирного конгресса татар в ушедшем году

В столице Самотлора прошла встреча с руководителями и активом татарских общественных организаций УрФО, в ходе которой заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев подвел итоги работы конгресса за прошлый год и обсудил дальнейшие планы, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Встреча прошла под эгидой празднования 100-летнего юбилея с момента основания Татарской АССР, прямым правопреемником которой является современный Татарстан. Почетные гости также обсудили подготовку татарской общины к празднованию 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, предстоящей в этом году Всероссийской переписи населения. Не обошли стороной и подготовку к XXI федеральному "Сабантую", который пройдёт в Нижневартовске летом 2021 г. и соберет в городе более 45 тысяч иногородних гостей.

"Очень рад, уважаемые гости, что мы провели этот день вместе. Обсудили очень много вопросов, приняли важные решения, а главное – стали еще ближе. Уверен, что Нижневартовск отлично подготовится и организует "Сабантуй", сделаем это лучше всех. Мы чувствуем особую ответственность в связи с этим мероприятием еще и потому, что помним о важном участии татарских специалистов в освоении Самотлорского месторождения", – сказал глава Нижневртовска Василий Тихонов.

После завершения официальной части мероприятия для гостей состоялся концерт. На сцене выступали национальные творческие коллективы из Нижневартовска и Татарстана.