В Екатеринбурге появился офис почетного консула Словении

В Екатеринбурге открылся офис почетного консула республики Словения.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, год назад на эту должность был назначен руководитель совместного российско-словенского предприятия "ИскраУралТел" Владислав Давыдов. И.о. главы региона Алексей Орлов на встрече с послом Словении в РФ Бранко Раковецем назвал открытие офиса серьезным шагом в диалоге двух стран, который станет хорошим импульсом к расширению сотрудничества между Средним Уралом и республикой.

Стоит отметить, что в округ почетного консула Словении в Екатеринбурге входят все регионы УрФО. В настоящее время в уральской столице наряду с консульскими и торговыми представительствами зарубежных стран действуют порядка 10 почетных консулов: Австрии, Венгрии, Италии, Испании, Индии, Монголии и других государств.