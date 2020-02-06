18 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

В столице Самотлора объявлены лауреаты премии "Журналист года Нижневартовской агломерации"

Объявлены лауреаты премии "Журналист года Нижневартовской агломерации". Итоги подвели во время первого Совета делегаций городов агломерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Провести мероприятие предложил во время прошедшего осенью прошлого года агломерационного форума "Открытый город" глава Нижневартовска Василий Тихонов. В столицу Самотлора приехали почти полсотни журналистов, руководителей СМИ, сотрудников пресс-служб, а также представители власти муниципальных образований, входящих в агломерацию, предприниматели. Торжественной части предшествовала работа образовательных секций – "Медиа" и "Город".

В первой части мероприятия для журналистов мастер-класс дала медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России, руководитель Департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова. В секции "Город" спикером выступал директор компании "СитиБрендинг", исследователь городов Василий Дубейковский. Он занимается разработкой бренда Нижневартовска. Город стал первым в Югре, где занялись этим вопросом.

Первый открытый агломерационный медиафорум "Открытый город", Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Первый открытый агломерационный медиафорум "Открытый город", Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Первый открытый агломерационный медиафорум "Открытый город", Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Главы муниципальных образований, депутаты, представители предпринимательского сообщества работали на стратегической сессии "Третье место как сакральное городского пространство". Это часть городского пространства, которая не связана с домом ("первое место") или с работой ("второе место"). Примером такого места может стать кафе, парк, библиотека. Каждая команда искала такое "третье место" в городах, которые входят в Нижневартовскую агломерацию.

Среди победителей конкурса – журналист газеты "Новости Приобья", (Нижневартовский район) Айсылу Ялаева, представитель "Новостей Радужного" Елена Предеина (газета "Новости Радужного", г. Радужный) - специальная номинация "За поддержку темы гармонизации межнациональных отношений", работник "Покачевского вестника" Наталья Дубова и другие.

Во время агломерационного Совета журналисты предложили запустить и присоединиться к движению "За скверы и парки". Инициативу поддержал Василий Тихонов.

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В столице Самотлора объявлены лауреаты премии "Журналист года Нижневартовской агломерации"

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Теги: Нижневартовская агломерация, Открытый город, журналист года, награждение



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