18 Августа 2020
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тест-система для определения антигена коронавируса (2020) | Фото: правительство Забайкальского края

В Миассе три человека находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

В Миассе в городской больнице №2 находятся три человека - их наблюдают медики, у людей - подозрение на коронавирус.

Ранее в социальных сетях распространялась недостоверная информация о том, что якобы в Миасс из Сатки приехали трое граждан КНР и врачам запретили говорить эту информацию официально.

Во второй больнице Миасса Накануне.RU сообщили на правах анонимности, что никакого коронавируса в городе и медучреждении нет.

"Сейчас пациенты находятся под наблюдением специалистов", - отметили в больнице.

Стоит отметить, что абсолютно все граждане во всех регионах России, которые приехали в нашу страну из Китая, обязаны в течение двух недель находиться под наблюдением врачей - это вовсе не значит, что они инфицированы. Эти мероприятия делаются для того, чтобы вовремя выявить возможное заражение у человека, тем самым предотвратив опасность для окружающих.

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В Миассе три человека находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

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Теги: Миасс, коронавирус, больница, подозрение



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2020 08:56 Мск Китайцы, госпитализированные в Миассе с подозрением на коронавирус, скоро покинут Россию

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