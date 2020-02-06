В Миассе три человека находятся под наблюдением из-за подозрения на коронавирус

В Миассе в городской больнице №2 находятся три человека - их наблюдают медики, у людей - подозрение на коронавирус.

Ранее в социальных сетях распространялась недостоверная информация о том, что якобы в Миасс из Сатки приехали трое граждан КНР и врачам запретили говорить эту информацию официально.

Во второй больнице Миасса Накануне.RU сообщили на правах анонимности, что никакого коронавируса в городе и медучреждении нет.

"Сейчас пациенты находятся под наблюдением специалистов", - отметили в больнице.

Стоит отметить, что абсолютно все граждане во всех регионах России, которые приехали в нашу страну из Китая, обязаны в течение двух недель находиться под наблюдением врачей - это вовсе не значит, что они инфицированы. Эти мероприятия делаются для того, чтобы вовремя выявить возможное заражение у человека, тем самым предотвратив опасность для окружающих.