Молодые ученые Урала, которые удостоились премии губернатора, отличились помидорами

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://remont.youdo.com/repair/room/15-16/, лучшие цены.
По ссылке http://remont.youdo.com/tile/material/oblitsovochniykirpich/, гарантии.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/decorator/room/fences/, подробности тут.



Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Премия губернатора Свердловской области, Демидовская премия, лауреаты, наука (2020) | Фото: midural.ru

Молодые ученые Урала, которые удостоились премии губернатора, отличились помидорами

В Екатеринбурге вручили премии губернатора Свердловской области для молодых ученых, представивших свои разработки в 22 номинациях в сферах машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук.

Как отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, именно такие перспективные проекты и задают высокую планку для российской науки. По его замечанию, за 16 лет существования конкурса количество номинаций увеличилось с восьми до 22, а размер премии с 30 до 200 тыс. руб.

"Инновационное развитие экономики Свердловской области возможно только при условии взаимодействия академической науки, образования, промышленности и бизнеса", - сказал Игорь Зеленкин.

Премия губернатора Свердловской области, Демидовская премия, лауреаты, наука(2020)|Фото: midural.ru

Особое внимание в ходе церемонии было уделено Валентине Куимовой, ученому Уральского государственного аграрного университета, которая представила на конкурсе свою работу по селекции новых высокопродуктивных устойчивых к основным заболеваниям гибридов томата. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе тепличного комплекса УГМК-Агро, внутри которого и проводятся исследования.

гибриды томатов, выращивание, УГМК-Агро(2020)|Фото: УГМК-Агро

"Гибридные томаты отличаются более насыщенным вкусом и урожайностью – до 50 килограммов в год с одного квадратного метра. Наша задача создать такой вид томата, который будет более урожайным, чем голландские", - объяснила сама Валентина Куимова.

Пресс-служба правительства Свердловской области выделила еще одного номинанта, отличившегося работой в области медицины. Таковым является младший научный сотрудник Института математики и механики УрО РАН Тимофей Епанчинцев, представивший свою работу, способную помочь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Лауреатом премии были предложены безопасные алгоритмы стимуляции при проведении процедуры кардиоверсии, направленной на уменьшение повреждения миокарда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Молодые ученые Урала, которые удостоились премии губернатора, отличились помидорами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Премия губернатора, Демидовская премия, лауреаты, наука



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети