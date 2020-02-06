Молодые ученые Урала, которые удостоились премии губернатора, отличились помидорами

В Екатеринбурге вручили премии губернатора Свердловской области для молодых ученых, представивших свои разработки в 22 номинациях в сферах машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук.

Как отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, именно такие перспективные проекты и задают высокую планку для российской науки. По его замечанию, за 16 лет существования конкурса количество номинаций увеличилось с восьми до 22, а размер премии с 30 до 200 тыс. руб.

"Инновационное развитие экономики Свердловской области возможно только при условии взаимодействия академической науки, образования, промышленности и бизнеса", - сказал Игорь Зеленкин.

Особое внимание в ходе церемонии было уделено Валентине Куимовой, ученому Уральского государственного аграрного университета, которая представила на конкурсе свою работу по селекции новых высокопродуктивных устойчивых к основным заболеваниям гибридов томата. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе тепличного комплекса УГМК-Агро, внутри которого и проводятся исследования.

"Гибридные томаты отличаются более насыщенным вкусом и урожайностью – до 50 килограммов в год с одного квадратного метра. Наша задача создать такой вид томата, который будет более урожайным, чем голландские", - объяснила сама Валентина Куимова.

Пресс-служба правительства Свердловской области выделила еще одного номинанта, отличившегося работой в области медицины. Таковым является младший научный сотрудник Института математики и механики УрО РАН Тимофей Епанчинцев, представивший свою работу, способную помочь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Лауреатом премии были предложены безопасные алгоритмы стимуляции при проведении процедуры кардиоверсии, направленной на уменьшение повреждения миокарда.