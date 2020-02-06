Депутат Вихарев возглавил свердловское отделение "Российского экологического общества", чтобы связать активистов и власть

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/tile/price/, рекомендуем!
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/plumbers/shower-cabin/, смотреть тут.
Тут http://remont.youdo.com/decorator/facades/, смотрите ссылку.



Политика Свердловская область Уральский ФО
Алексей Вихарев (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат Вихарев возглавил свердловское отделение "Российского экологического общества", чтобы связать активистов и власть

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев взялся за защиту экологии.

Политик стал председателем свердловского отделения общественной организации "Российское экологическое общество" . Как рассказал политический деятель Накануне.RU, он возглавил организацию для того, чтобы дать возможность экологическим активистам возможность быть услышанными в коридорах власти.

"Свердловская область тоже испытывает на себе последствия изменения климата. Некоторые эксперты говорят, что точка невозврата уже пройдена. Другие более оптимистичны и считают, что еще не поздно вспомнить о том, что у нас нет запасной планеты и что начинать бережно относиться к окружающей среде нужно с себя", - считает Вихарев.

Отметим, что свердловское отделение "Российского экологического общества" будет организовывать "зеленые" акции, направленные на осознанное потребление ресурсов и бережное отношение к природе, а также проводить общественный мониторинг ситуации с экологией в регионе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат Вихарев возглавил свердловское отделение "Российского экологического общества", чтобы связать активистов и власть

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Вихарев, депутат, экология



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети