Депутат Вихарев возглавил свердловское отделение "Российского экологического общества", чтобы связать активистов и власть

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев взялся за защиту экологии.

Политик стал председателем свердловского отделения общественной организации "Российское экологическое общество" . Как рассказал политический деятель Накануне.RU, он возглавил организацию для того, чтобы дать возможность экологическим активистам возможность быть услышанными в коридорах власти.

"Свердловская область тоже испытывает на себе последствия изменения климата. Некоторые эксперты говорят, что точка невозврата уже пройдена. Другие более оптимистичны и считают, что еще не поздно вспомнить о том, что у нас нет запасной планеты и что начинать бережно относиться к окружающей среде нужно с себя", - считает Вихарев.

Отметим, что свердловское отделение "Российского экологического общества" будет организовывать "зеленые" акции, направленные на осознанное потребление ресурсов и бережное отношение к природе, а также проводить общественный мониторинг ситуации с экологией в регионе.