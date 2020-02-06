18 Августа 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
мост через Пур (2019) | Фото: Накануне.RU

Детсад в Коротчаево, рыбзавод в Тазовском и мост через Пур достроят без "Корпорации развития"

В Салехарде обсудили ход строительства в округе объектов коммунальной, социальной и жилищной инфраструктуры, необходимых для работы нефтепроводов "Пурпе-Самоотлор" и "Заполярье-Пурпе". Их достроят без финансового участия многократно оскандалившейся "Корпорации развития".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала, строительство объектов в регионе предусмотрено шестисторонним соглашением о взаимодействии полномочного представителя президента в УрФО, правительств регионов "тюменской матрешки" и ПАО "Транснефть", АО "Корпорация развития". Из 19 проектов реализованы 13. Они включают в себя десятки объектов строительства, сданных в эксплуатацию: это сети тепловодоснабжения, линии электропередач, пожарное депо и газовая котельная, жилые дома, спорткомплекс, а также мост через реку Надым. Еще пять сейчас находятся в стадии строительства, один проектируется.

"В числе объектов, которые нам предстоит ввести в эксплуатацию в самое ближайшее время, – канализационно-очистные сооружения в районе Коротчаево, полигон утилизации промышленных и твердых бытовых отходов в Тазовском районе, а также сети инженерно-технического обеспечения к нему. Необходимо завершить строительство детского сада на 240 мест в Коротчаево, завода по разведению молоди рыб ценных пород в поселке Тазовский и мостового перехода через реку Пур. Отмечу, три последних объекта будут создаваться без привлечения к строительству "Корпорации развития", вместе с тем, они имеют большое значение и для социальной сферы, и для развития экономики", – сказал первый замгубернатора Алексей Ситников.

Напомним, скандальную "Корпорацию развития" (бывший проект "Урал промышленный - Урал Полярный"), в которую на протяжении многих лет стекались бюджетные деньги регионов "тюменской матрешки", готовят к ликвидации.

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Детсад в Коротчаево, рыбзавод в Тазовском и мост через Пур достроят без "Корпорации развития"

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Теги: Корпорация Развития, мост через Пур, Коротчаево, деньги, Алексей Ситников



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