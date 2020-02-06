18 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Иннополис, беспилотное такси (2018) | Фото: nakanune.ru

В Екатеринбурге вооруженные клиенты такси отобрали машину у водителя

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на водителя службы такси.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, инцидент произошел сегодня ночью на улице Альпинистов: злоумышленники поехали под видом клиентов, после чего, угрожая шоферу ножом, завладели его автомобилем и деньгами.

Прибывшие на место преступления росгвардейцы опросили таксиста и уже вскоре обнаружили похищенную машину в одном из ближайших дворов. А сами подозреваемые в нападении, которых опознал водитель, были задержаны в помещении пункта приема цветных металлов.

Обоих мужчин передали сотрудникам территориального отдела полиции.

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В Екатеринбурге вооруженные клиенты такси отобрали машину у водителя

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Теги: такси, нападение, водитель, Росгвардия, Екатеринбург



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