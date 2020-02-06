18 Августа 2020
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суд, наручники, решетка (2015) | Фото: polytika.ru

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался холостой пенсионер из Владивостока

Россиянин Виктор Королев, который арестован по подозрению в госизмене, оказался пенсионером из Владивостока.

Как выяснилось в суде, мужчина является 69-летний уроженцем Приморского края, передает РИА Новости.

Пенсионер холост, имеет высшее образование, на момент задержания не был официально трудоустроен.

По словам его родственника, Королев был арестован во Владивостоке, после чего этапирован в Москву.

Об уголовном деле по статье о госизмене стало известно накануне. Материалы дела имеют гриф секретности, поэтому подробности не раскрываются. Сообщалось, что 6 февраля суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста.

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Обвиняемым в госизмене россиянином оказался холостой пенсионер из Владивостока

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Теги: госизмена, виктор королев, владивосток



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Ранее 05.02.2020 13:50 Мск Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

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