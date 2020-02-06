Azur Air отменил все рейсы Пермь-Санья: даже те, что были запланированы после 26 марта

Из расписания аэропорта Большое Савино полностью исчезли сведения о чартерном рейсе авиакомпании Azur Air "Пермь-Санья", сообщает "Ъ".

30 февраля состоялся последний рейс в Пермь: пассажиров осмотрели врачи. Больных на лайнере не обнаружили. Были взяты мазки со слизистых, которые потом перенаправили на диагностику в Новосибирск. Ожидалось, что полеты будут прекращены до 26 марта.

Сейчас продажу туров прекратили на даты и после 26 марта. В турфирмах Перми отмечают, что полеты могут возобновиться в любой момент – при улучшении ситуации в Китае.

Напомним, ранее Росавиация сообщила о том, что с 14 февраля чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто. Соответствующее решение принято с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Запрет является временным. Авиакомпании должны проинформировать о запрете граждан РФ и Китая.