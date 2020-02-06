Пушилин анонсировал жесткую борьбу с коррупцией в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власть будет жестко противодействовать коррупции, сообщается на его сайте.

Он подчеркнул, что будет "постоянная, системная, жесткая работа по искоренению этого очень опасного явления".

Он привел пример коррупции в строительном деле, из-за которой "скоро у нас строить будет некому", так как компании не могут получить лицензию. Упомянул ситуацию на КПП с Украиной, где даже после создания инфраструктуры ситуация не улучшилась.

"Искусственно создаются очереди, всем известны расценки за их обход. Разве что прайс-лист не висит на видном месте. Задерживали сотрудников целыми сменами. Приходят следующие - и все повторяется", - признал Пушилин.

По его словам, будет изменен концептуальный подход к прохождению пунктов пропуска. А власть добьется того, чтобы люди не испытывали подобного.

"Мы переходим к жесткой борьбе с коррупционными проявлениями, и это не короткая кампания", - подытожил глава ДНР, призвав граждан активнее проявлять свою позицию.