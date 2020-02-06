Трое из прилетевших из Китая в Тюмень на карантин туристов переведены в инфекционное отделение больницы

Начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо и директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова провели брифинг, где рассказали журналистам, как сейчас обстоят дела с каранином, на котором находятся туристы, вернувшиеся из Китая, передает корреспондент Накануне.RU.

Трое людей переведены в инфекционную больницу, у одного из них – абстинентный синдром. Любое заболевание, выявляемое у карантинного пациента, требует изучение в больнице, в боксе. Студентка из Китая, у которой нашли коронавирус, чувствует себя нормально.

Сейчас у тех, кто находится в "Градостроителе", берут анализы крови, мочи, смыва носоглотки. Исследования проходят в Тюмени и Новосибирске. Те, кто прилетел в "Рощино", в здание аэропорта не заходили, поэтому опасности нет. При этом если бы у студентки-китаянки после прилета в Тюмень была температура, это бы узнали в аэропорту. В числе тех, кто находится на карантине, - 16 иностранцев.

Режим в "Градостроителе" строгий, персонал защищен. В составе тех, кто наблюдает пациентов в карантине, есть психолог. Центр строился как противотуберкулезный, поэтому там есть специфические условия, подходящие для карантина, - свои канализация и скважина, например.

"Багаж продезинфицирован снаружи на поле и когда прошла термометрия. "Температурящих" тогда не было. Затем чемоданы отдельным транспортом прибыли в санаторий и сейчас находятся в отдельной комнате. То, что внутри, может быть опасным для хозяев. В конце карантина люди сами соберут свой багаж и уедут домой", - сказала Шарухо.

Скоропортящиеся продукты привозят каждый день, "долгие" – заранее. Еду готовят "не больничную". Всем прибывшим выдали sim-карты, они могут связаться с родными.

"Вскоре будет принято решение, продлять ли карантин в школах. Пока его нет, есть предложение продлить. Когда мы разобщаем учеников, это хорошо влияет на распространение болезни. Присоединился Тобольск, в Заводоуковске заболеваемость растет", - сказала Шарухо.