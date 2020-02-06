В Магнитогорске женщина на руках несла к самолету своего сына-инвалида из-за нерасторопности работников аэропорта

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/tile/pavingstone/, полное описание.
Юду: http://perevozki.youdo.com/krasnoyarsk/musor/: недорого.



Общество Челябинская область
МАКС-2017, трап FMS (2017) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске женщина на руках несла к самолету своего сына-инвалида из-за нерасторопности работников аэропорта

Генеральному директору Магнитогорского аэропорта внесли прокурорское представление, еще четыре работника "воздушной гавани" получили взыскание, а на одного составили "административку".

Все дело - в нерасторопности работников аэропорта. В декабре прошлого года местная жительница улетала вместе со своим 12-летним сыном, который является инвалидом.

Как рассказали Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, старший агент службы наземного обслуживания встретил женщину и ребенка возле входа, помог без очереди пройти регистрацию и оформить багаж.

Вот только агент решил не сопровождать семью до трапа самолета - согласно Воздушному кодексу России, работник аэропорта был обязан предоставить ступенькоход - устройство, помогающее людям с ограниченными возможностями зайти в самолет.

Женщине пришлось на руках нести своего сына в самолет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Магнитогорске женщина на руках несла к самолету своего сына-инвалида из-за нерасторопности работников аэропорта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Магнитогорск, аэропорт, женщина, сын, инвалид, прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети