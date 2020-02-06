В Магнитогорске женщина на руках несла к самолету своего сына-инвалида из-за нерасторопности работников аэропорта

Генеральному директору Магнитогорского аэропорта внесли прокурорское представление, еще четыре работника "воздушной гавани" получили взыскание, а на одного составили "административку".

Все дело - в нерасторопности работников аэропорта. В декабре прошлого года местная жительница улетала вместе со своим 12-летним сыном, который является инвалидом.

Как рассказали Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, старший агент службы наземного обслуживания встретил женщину и ребенка возле входа, помог без очереди пройти регистрацию и оформить багаж.

Вот только агент решил не сопровождать семью до трапа самолета - согласно Воздушному кодексу России, работник аэропорта был обязан предоставить ступенькоход - устройство, помогающее людям с ограниченными возможностями зайти в самолет.

Женщине пришлось на руках нести своего сына в самолет.