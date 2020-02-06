18 Августа 2020
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Общество В России Москва
ОРВИ, температура, простуда, градусник (2016) | Фото: medicfoto.ru

СМИ: Участников мероприятий с Путиным проверяют тепловизором из-за коронавируса

Людей, посещающих мероприятия с участием Владимира Путина, теперь тщательнее досматривают на предмет здоровья, сообщают "Ведомости" со ссылкой на журналиста кремлевского пула Антона Желнова. Корреспондент "Дождя" написал в Facebook, что теперь помимо стандартной проверки документов "человек с тепловизором в руках" замеряет у посетителей температуру тела.

Дополнительную проверку прошла и корреспондент "Ведомостей" Светлана Бочарова, которая аккредитовалась на запланированное на 6 февраля совместное заседание президиума Госсовета и президентского совета по науке.

В Кремле предприняты дополнительные меры предосторожности против коронавируса, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, проверяются все участники публичных мероприятий. "Это мера предосторожности", — отметил он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал поменьше "целоваться, здороваться за руки" и заявил, что его фракция в Госдуме уже придерживается этого правила. А вот Путин на вручении премий молодым ученым в Кремле эту рекомендацию Жириновского не соблюдал и жал руки лауреатам этого года.

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СМИ: Участников мероприятий с Путиным проверяют тепловизором из-за коронавируса

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Теги: коронавирус 2019-nCoV, владимир путин, профилактика, температура, тепловизор



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