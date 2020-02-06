18 Августа 2020
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Общество В России Москва
Василий Бровко (2009) | Фото:Апостол Медиа груп

Тина Канделаки рассказала про "бесконечный ресурс" молодого мужа-топ-менеджера Ростеха

Продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поздравила с 33-м днем рождения своего супруга, а также бывшего бизнес-партнера Василия Бровко. Сейчас он занимает солидный пост - директор по особым поручениям госкорпорации Ростех. А когда-то вместе с Тиной получал внушительные контракты (в том числе и от ростеховских структур, например, концерна "Калашников") в PR-компании "Апостол", которая после ухода обоих супругов из нее быстро обанкротилась. Теперь Тина нет-нет да начнет нахваливать какой-нибудь ростеховский проект, например, кластер "Октава" в Тульской области. Кстати, в Ростехе директором по коммуникациям трудится Екатерина Баранова, когда-то работавшая в "Апостоле".

В поздравительном сообщении в собственном telegram-канале Канделаки пишет, что главная мечта ее мужа – чтобы "Зенит" стал чемпионом. "Продолжай идти своим путем, не экономя себя не только для тех, кто тебя любит, но и для тех, кто недолюбливает. Желание жить изо всех сил, которым ты обладаешь, — твой бесконечный ресурс. Он и делает тебя невероятно молодым в твои совсем еще юные 33", - резюмирует Тина.

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Тина Канделаки рассказала про "бесконечный ресурс" молодого мужа-топ-менеджера Ростеха

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Теги: тина канделаки, василий бровко, ростех, контракты, апостол, карьера



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