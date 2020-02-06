18 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Альменево (2017) | Фото:Накануне.RU

Жителя зауральского села, который порол свою 7-летнюю дочь крапивой, подозревают в педофилии

В деле жителя села Альменево, который истязал собственную 7-летнюю дочь и стегал ее крапивой, выявили еще один эпизод.

"В ходе следствия установлено, что в декабре прошлого года он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Известно, что сейчас девочка живет с матерью. Решение вопроса о лишении отца родительских прав сейчас зависит от суда.

Напомним, следствие считает, что 31-летний отец в течение всего прошлого года бил маленькую дочь за любое непослушание. Сейчас мужчина задержан.

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Жителя зауральского села, который порол свою 7-летнюю дочь крапивой, подозревают в педофилии

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Теги: Альменево, истязание, отец, дочь, девочка, ребенок, СК, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 23.04.2020 14:29 Мск Житель Зауралья, который насиловал собственную маленькую дочь и бил жену, предстанет перед судом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2020 10:12 Мск Мужчину в Зауралье могут лишить родительских прав за то, что порол свою 7-летнюю дочь крапивой

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