Жителя зауральского села, который порол свою 7-летнюю дочь крапивой, подозревают в педофилии

В деле жителя села Альменево, который истязал собственную 7-летнюю дочь и стегал ее крапивой, выявили еще один эпизод.

"В ходе следствия установлено, что в декабре прошлого года он совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Известно, что сейчас девочка живет с матерью. Решение вопроса о лишении отца родительских прав сейчас зависит от суда.

Напомним, следствие считает, что 31-летний отец в течение всего прошлого года бил маленькую дочь за любое непослушание. Сейчас мужчина задержан.