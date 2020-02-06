18 Августа 2020
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Общество Центральный ФО В России Москва
гимнастка Александра Солдатова (2020) | Фото: EPA-EFE

СМИ: Чемпионка мира по гимнастике, предположительно, пыталась покончить с собой

Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову госпитализировали в одну из больниц в Москве после, предположительно, попытки суицида. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Источник издания рассказал, что девушка была доставлена в медучреждение 5 февраля, у нее также диагностирована булимия.

По данным Mash, девушка сожалеет о произошедшем и говорит, что поступила глупо. Телеграм-канал пишет, что спортсменка сама пришла в Морозовскую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

21-летняя Александра Солдатова занимается художественной гимнастикой с пяти лет. Трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира в упражнении с лентой, трехкратная чемпионка Европы в командном зачете, чемпионка России в индивидуальном многоборье, бронзовый призер чемпионата России по художественной гимнастике в многоборье.

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СМИ: Чемпионка мира по гимнастике, предположительно, пыталась покончить с собой

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Теги: александра солдатова, гимнастка



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Развитие сюжета:

Ранее 06.02.2020 21:41 Мск "Никогда не верьте прессе". Гимнастка Солдатова опровергла слухи о попытке суицида

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