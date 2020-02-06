СМИ: Чемпионка мира по гимнастике, предположительно, пыталась покончить с собой

Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову госпитализировали в одну из больниц в Москве после, предположительно, попытки суицида. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Источник издания рассказал, что девушка была доставлена в медучреждение 5 февраля, у нее также диагностирована булимия.

По данным Mash, девушка сожалеет о произошедшем и говорит, что поступила глупо. Телеграм-канал пишет, что спортсменка сама пришла в Морозовскую больницу, где врачи приняли решение о госпитализации.

21-летняя Александра Солдатова занимается художественной гимнастикой с пяти лет. Трехкратная чемпионка мира в командном зачете, чемпионка мира в упражнении с лентой, трехкратная чемпионка Европы в командном зачете, чемпионка России в индивидуальном многоборье, бронзовый призер чемпионата России по художественной гимнастике в многоборье.