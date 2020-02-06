Можем повторить: финал Кубка России по футболу-2020 может пройти в Екатеринбурге

На право проведения финала Кубка России по футболу 2020 года претендуют пять городов, в том числе столица Урала.

Финальный матч Кубка страны пройдет 13 мая. Как сообщил источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, на его организацию претендуют сразу пять городов, принимавших в 2018 году матчи чемпионата мира. Среди кандидатов называются Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Нижний Новгород, из которых Российский футбольный союз должен выбрать единственный оптимальный вариант.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередном заседании исполкома организации, которое пройдет в следующий четверг, 13 февраля.

Отметим, Екатеринбург уже принимал финал Кубка России в 2012 году. Тогда в решающем матче сошлись московское "Динамо" и казанский "Рубин". Победу одержала команда из столицы Татарстана.