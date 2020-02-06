Глава Роспотребнадзора рассказала о заболеваниях, выявленных у помещенных на карантин туристов из Китая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что у туристов, эвакуированных из Уханя в Тюмень, не выявлен коронавирус. При этом у одного иностранного гражданина был диагностирован абстинентный синдром, у двух других - заболевание, не связанное с инфекционной патологией, сообщает ТАСС.

По словам Анны Поповой, заболевших поместили в стационарные условия боксов, за ними ведется наблюдение, оказывается необходимая консультативная помощь.

"На сегодняшний день диагноз коронавирусная инфекция не поставлен ни одному из них, ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей, высоких профессионалов, которые работают в этом центре", - прокомментировала Анна Попова, отметив, что ситуация стабильная, все осмотрены врачами со вчерашнего дня и в течение ночи.

У эвакуированных в Тюмень туристов постоянно измеряется температура. Все медицинские и лабораторные исследования продолжаются.