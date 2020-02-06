Бывшие служащие ВСУ, перешедшие вместе с Крымом в РФ, смогут считаться ветеранами военной службы

Госдума приняла поправки в закон "О ветеранах", согласно которым звание "ветерана военной службы" смогут получать те, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины в Крыму и постоянно проживал на территории Крыма на момент его вхождения в состав России.

"В настоящий момент военнослужащие, которые отслужили в СССР, Украине и продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, предусмотренными законодательством Российской Федерации и получить звание "ветеран военной службы", - отмечается в пояснительной записке законопроекта.

По данным военкоматов Крыма и Севастополя, сейчас таких граждан в регионе насчитывается около тысячи.

"Они подавляющим большинством безоговорочно поддержали и активно участвовали в событиях "Крымской весны", а проживая в Крыму, всегда считали Россию своей Родиной, принимали и принимают активное участие во всех общественно-политических процессах, происходящих на территории полуострова. Более того, указанная категория военнослужащих в настоящее время является полноправными гражданами Российской Федерации и должна пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации", - отмечают авторы проекта, депутаты Шеремет и Журавлев.