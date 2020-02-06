Как кильки в банке: екатеринбуржцы возмущаются сокращением числа автобусов

В уральской столице продолжается урезание маршрутов общественного транспорта. Если прошлой зимой возник скандал вокруг автобусов маршрута №№45, то сейчас речь уже о уменьшении числа автобусов, курсирующих в микрорайон Мичуринский. Также число автобусов уменьшат на №№15, 033, 039 и 030 маршрутах, в соответствии с утвержденной в администрации схемой организации общественного транспорта на 2020-2023 годы. Как рассказали жители города журналисту Накануне.RU, они категорически не согласны с нововведениями.

По мнению екатеринбурженки Олеси Ланговой, нужно не сокращать число автобусов, а увеличивать число маршрутов. По ее словам, и так приходится ездить в автобусах, "как килькам в банке".

"Я против этого. Утром выхожу на остановку в 7.45 и мне приходится пропустить 2-3 автобуса 48х и 64-х, потому что я влезть не могу просто в них. Они уже переполненные приходят на остановке А.Муранова в сторону центра. Выходить раньше из дома бесполезно, я пробовала и в 7.20 выходить", - негодует женщина.

В вечернее время, по ее словам, ситуация не меняется. "Вечером та же проблема. На них можно сесть на Площади 1905 года. Но вот у стадиона тоже не влезешь ни в №64, ни №48. Они забиты. Одно спасение - №045. Приходится на нем ехать в объезд через юго- запад", - отметила пассажирка.

Еще одна наша собеседница Наталья Альмикаева заявила о том, что мэрии следует предложить альтернативный путь.

"Если администрация решила сократить количество машин на маршруте, то, отвергая- предлагай...! Конечно, может быть, администрация Екатеринбурга сократит №64, но при этом добавит другие маршруты, тогда будет отлично", - считает она.

Между тем, куча недовольных транспортными шагами мэрии пишут в соцсетях.

В пресс-службе мэрии вопросу о корректировке транспортной схемы города удивились. Там пообещали в скором времени созвать брифинг для журналистов по данной теме.

"Не понимаю, кто взял информацию о том, что маршрут №64 будет отменен? Такого нет. А вообще скоро состоится брифинг насчет ситуации с городскими маршрутами, где все будет прояснено", - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.