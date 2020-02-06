Задержан соучастник убийства Япончика

По делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова ("Япончик") задержан Муртаз Шадания.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, в 2009 году Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова.

Обвиняемый вел скрытое наблюдение за "вором в законе", он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого стреляли в Япончика.

В день убийства (28 июля 2009 года) Шадания из ресторана следил за окрестностями, обеспечивая безопасность непосредственных исполнителей преступления, считают в СК.

Напомним, что 69-летний Вячеслав Иваньков был ранен в результате покушения 28 июля 2009 года. Неизвестный выстрелил Иванькову в живот из снайперской винтовки, когда тот выходил из московского ресторана "Тайский слон".

9 октября 2009 года он скончался в больнице. На его похороны прибыло огромное количество цветов и венков, некоторые из них были подписаны "от братвы". В Госдуме раскритиковали трансляцию похорон криминального авторитета центральными СМИ.

Позже журналисты узнали, что киллер, стрелявший в Вячеслава Иванькова, убит.

Также сообщалось, что незадолго до покушения Иваньков, проживавший за рубежом, приехал в Россию, чтобы разрешить конфликт между группировками Ониани и Аслана Усояна (он же Дед Хасан). По информации "Газеты", предпочтение Япончик отдал Усояну. Дед Хасан, напомним, также был убит.