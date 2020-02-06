МИД сообщил о гибели в Сирии росийских военных специалистов

В Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщает Министерство иностранных дел России.

По данным ведомства, это произошло в январе в идлибской зоне деэскалации. Обстоятельства их гибели не уточняются.

Отмечается, что террористы нарастили атаки, только за две последние недели января отмечено свыше тысячи нападений. Среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации - сотни погибших и раненых.

Несколько дней назад появилась информация о том, что в Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Данные об обстоятельствах их смерти расходятся, официальных комментариев не было.