18 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
Сирия, война (2016) | Фото: ru.tsn.

МИД сообщил о гибели в Сирии росийских военных специалистов

В Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщает Министерство иностранных дел России.

По данным ведомства, это произошло в январе в идлибской зоне деэскалации. Обстоятельства их гибели не уточняются.

Отмечается, что террористы нарастили атаки, только за две последние недели января отмечено свыше тысячи нападений. Среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации - сотни погибших и раненых.

Несколько дней назад появилась информация о том, что в Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Данные об обстоятельствах их смерти расходятся, официальных комментариев не было.

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МИД сообщил о гибели в Сирии росийских военных специалистов

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Теги: мид рф, сирия, военные специалисты



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