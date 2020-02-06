18 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Авито, заговоренный и освящённый чеснок от коронавируса (2020) | Фото: Avito.ru

В Тюмени на Авито продают "заговорённый и освящённый чеснок от коронавируса"

На сайте объявлений Авито появилось шутливое объявление о продаже "заговорённого и освящённого чеснока от коронавируса", - передает корреспондент Накануне.RU.

Продавец предлагает покупателям "заговорённый деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде". Автор объявления убеждает, что якобы чеснок является сильным славянским амулетом от нечистых духов, и отводит болезни: ОРВИ, грипп коронавирусы. Для удобства использования потенциальным покупателям предлагают специальный "футляр-контейнер", сделанный из киндер-сюрприза.

"Применение: проколоть толстой иголкой неочищенный зубчик чеснока семь раз и носить всегда при себе", - говорится в объявлении. Стоимость чеснока автор оценил в целых 300 рублей.

Авито, заговоренный и освящённый чеснок от коронавируса(2020)|Фото: Avito.ru

В группе "ЧС-Тюмень" социальной сети "ВКонтакте" интернет-пользователи посмеялись над "начинающим стартапером".

"Я у мамы бизнесмен", - сыронизировала подписчица группы Ирина.

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В Тюмени на Авито продают "заговорённый и освящённый чеснок от коронавируса"

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Теги: Авито, чеснок, коронавирус



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