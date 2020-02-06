18 Августа 2020
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Общество В России
аварийный барак, Копейск, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

Результатами Всероссийской переписи населения станут данные о благоустройстве жилья

Росстат сообщает, что одним из результатов Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, станут данные о состоянии жилья россиян.
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"Сколько жителей нашей страны лишены элементарных удобств?"- задается вопросом Росстат.

По данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2017 году 22% жителей России не имели канализации. Новая информация поможет определить масштабы бедности и понять, как с ней бороться. Соответствующие вопросы включены в переписные листы (бланки формы П), которые характеризуют жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания.

Новые данные помогут рассчитать средний размер жилплощади, приходящейся на человека или домохозяйство, и станут основой для разработки госпрограмм федерального и регионального уровней по капитальному ремонту жилья.

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Результатами Всероссийской переписи населения станут данные о благоустройстве жилья

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Теги: жилье, благоустройство, перепись населения



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