В Госдуме назвали взлетевшие цены на маски в аптеках "безумием"

Накануне на совещании с правительством России стоимость медицинских масок в аптеках президент Владимир Путин назвал неприемлемой и предложил отнимать лицензии у тех заведений, которые завышают цены. А уже сегодня стало известно, что "Единая Россия" подготовила законопроект, ограничивающий рост цен в аптеках.

"Принятие этого закона позволит ограничить рост цен в аптеках — вопрос, который вчера ставил достаточно жестко президент Российской Федерации, — ограничить монополизм в этой сфере", - заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Парламентарий отметил, что законопроект в настоящее время во фракции "концептуально одобрен". На данный момент документ проходит процесс доработки с участием ФАС, Минздрава и Минпромторга.

Глава фракции Сергей Неверов на заседании Госдумы также прокомментировал законопроект, заметив, что он уже давно готовился и прорабатывался. "Наша цель – чтобы необоснованных завышений цен больше никогда не было. Чтобы и поставщики, и продавцы никогда не могли больше использовать такие ситуации, как сейчас. Надо исключить это безумие", - заметил Неверов.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса в Китае в российских аптеках начали дорожать медицинские маски, а также другие расходники, необходимые для лечений симптомов пневмонии и профилактики заболевания. Сообщается, что в отдельных регионах цены на маски выросли в десять и более раз, наблюдается их дефицит. При этом растут цены и на препараты, которые производители объявили эффективными для профилактики коронавируса, но на самом деле их эффективность против штамма 2019-nCoV не то, что не была доказана – испытания не проводились. По данным ВОЗ и Минздрава России, на данный момент не существует препарата против данного вируса.