В ОП РФ призвали ввести уголовную ответственность или миллионные штрафы за публичные "коронавирусные" розыгрыши

18 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
YouDo: http://perevozki.youdo.com/country/geo/ekb/, подробнее по ссылке.
Объявление: http://remont.youdo.com/furniture/, полное описание.
Тут http://perevozki.youdo.com/volgograd/pomoshch/: ссылка на описание.



Политика Центральный ФО В России Москва
китайская студентка в метро (2020) | Фото: twitter.com

В ОП РФ призвали ввести уголовную ответственность или миллионные штрафы за публичные "коронавирусные" розыгрыши

За публичные розыгрыши о коронавирусе, которые могут вызвать панику, следует вводить миллионные штрафы. Так прокомментировал вчерашний случай в московском метро председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, сообщается на сайте ОП.
Читайте также:

Вчера на станции "Александровский сад" в вагон зашли два человека в желтых химзащитных комбинезонах, которые вели группу из семи человек, похожих на китайцев. Те были в защитных масках и кашляли. Процессия прошла по всему составу и вышла. Оказалось, так "пошутили" молодые пранкеры.

"Насколько бесчеловечным и жестоким нужно быть, чтобы так шутить?! Я, как и сотни других людей, в этих ситуациях не вижу никакой шутки. Люди взвинчены, находятся в тяжелом психологическом состоянии", - сказал Малькевич.

По его мнению, за эти выходки нужно вводить если не уголовную ответственность, то миллионные штрафы. Хотя многие и начнут возмущаться "закручиванием гаек". Но это необходимо делать.

"Мы должны жестко и порой жестоко наказывать тех, кто беспощадно ведет себя по отношению к окружающим, - контролировать это нужно и в сети, и в реальной жизни", - подчеркнул он.

Напомним, на днях в ОП РФ обсуждали проблему распространения панических сообщений в соцсетях из-за китайского коронавируса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ОП РФ призвали ввести уголовную ответственность или миллионные штрафы за публичные "коронавирусные" розыгрыши

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественная палата, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети