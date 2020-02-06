В ОП РФ призвали ввести уголовную ответственность или миллионные штрафы за публичные "коронавирусные" розыгрыши

За публичные розыгрыши о коронавирусе, которые могут вызвать панику, следует вводить миллионные штрафы. Так прокомментировал вчерашний случай в московском метро председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, сообщается на сайте ОП.

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Вчера на станции "Александровский сад" в вагон зашли два человека в желтых химзащитных комбинезонах, которые вели группу из семи человек, похожих на китайцев. Те были в защитных масках и кашляли. Процессия прошла по всему составу и вышла. Оказалось, так "пошутили" молодые пранкеры.

"Насколько бесчеловечным и жестоким нужно быть, чтобы так шутить?! Я, как и сотни других людей, в этих ситуациях не вижу никакой шутки. Люди взвинчены, находятся в тяжелом психологическом состоянии", - сказал Малькевич.

По его мнению, за эти выходки нужно вводить если не уголовную ответственность, то миллионные штрафы. Хотя многие и начнут возмущаться "закручиванием гаек". Но это необходимо делать.



"Мы должны жестко и порой жестоко наказывать тех, кто беспощадно ведет себя по отношению к окружающим, - контролировать это нужно и в сети, и в реальной жизни", - подчеркнул он.

Напомним, на днях в ОП РФ обсуждали проблему распространения панических сообщений в соцсетях из-за китайского коронавируса.