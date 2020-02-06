Жириновский предложил послать Зюганова в Совет Федерации пожизненно

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации, а также о введении "пожизненного сенаторства" для выдающихся россиян. Инициатива была ранее внесена в рабочую группу по поправкам в Конституцию, и сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас сообщил, что ее обсудят.

Между тем, Жириновский на заседании Госдумы предложил послать в "совет старейшин" Совета Федерации своего коллегу, передает корреспондент Накануне.RU. "Я сам не напрашиваюсь, а вот Геннадия Андреевича Зюганова надо туда отправить", - заявил политик.