18 Августа 2020
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Политика В России Москва
Владимир Жириновский (2019) | Фото: duma.gov.ru

Жириновский предложил послать Зюганова в Совет Федерации пожизненно

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации, а также о введении "пожизненного сенаторства" для выдающихся россиян. Инициатива была ранее внесена в рабочую группу по поправкам в Конституцию, и сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас сообщил, что ее обсудят.

Между тем, Жириновский на заседании Госдумы предложил послать в "совет старейшин" Совета Федерации своего коллегу, передает корреспондент Накануне.RU. "Я сам не напрашиваюсь, а вот Геннадия Андреевича Зюганова надо туда отправить", - заявил политик.

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Жириновский предложил послать Зюганова в Совет Федерации пожизненно

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Теги: владимир жириновский, геннадий зюганов, совет федерации, пожизненные сенаторы



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