Профилактика коронавируса: Жириновский предложил отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев

Глава ЛДПР Владимир Жириновский устроил санитарно-эпидемиологический ликбез на пленарном заседании Госдумы. Он предложил отказаться от мытья рук и просто их не пачкать, передает корреспондент Накануне.RU.

"Надо отказаться от рукопожатий, объятий, поцелуев! – заявил политик. – У меня на дверях уже 20 лет висит табличка, что нельзя целоваться! Мы в ЛДПР отказались от этого. И не только из гигиенических соображений – это же и этика еще. Идешь, а к тебе он тянет руки! Это что такое?!".

Жириновский предложил коллегам протереть трибуну в зале пленарных заседаний Госдумы, где обнаружатся "тысячи микробов и вирусов". Также ему не нравится плотность рассадки в зале: "Что вы сидите впритык, дышите друг другу в затылок?!".

"Доцеловался вот Брежнев с Хонеккером – нет ни СССР, ни ГДР", - заключил Жириновский.